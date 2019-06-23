Hasta seçmenlere ulaşım hizmeti

İstanbul'daki hasta seçmenler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince oy kullanacakları sandıklara götürülüyor

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde, hasta seçmenlerin oy kullanabilmesi için ulaşım hizmeti verdiğini duyurdu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, toplam 223 araç ve 556 personelle hasta seçmenleri, oy kullanacakları okullara taşıyor.

Seçimlerde, vatandaşların gerektiğinde acil müdahale edebilecek tam teşekküllü ambulanslar, hasta nakil araçları ve deneyimli sağlık ekiplerince taşındığı ve bin 500'ün üzerinde hastanın sandığa gitmesinin sağlandığı belirtildi.

