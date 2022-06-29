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Hasta yakınlarından dayak yiyen doktor istifa etti!

Şanlıurfa'da bir hastanin acil servisinde görev yapan doktor Şeyhmus Baraj, sıra bekleme nedeni ile çıkan tartışmada hasta yakınlarınca dövüldü. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Bunun üzerine doktorun diplomasını yırtarak istifa etti öğrenildi. Konu ile ilgili Bakan Fahrettin Koca da Twitter hesabından bir açıklama yaptı

29 Haziran 2022 Çarşamba 09:17

Olay, önceki akşam saatlerinde Viranşehir’de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, özel tıp merkezinde muayene olmak için sıra bekleyen bir hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraj arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası 7-8 kişilik hasta yakını doktora tekme tokatla saldırdı. Koridor boyunca hasta yakınları tarafından darbedilen doktor, güçlükle kendini bir muayene odasına kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu. Saldırıda başına ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraj, rapor alarak şikayetçi oldu.

DİPLOMASINI YIRTIP İSTİFA ETTİ

Doktor Baraj’a saldırı anı ise acil tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Hastanede tedavi altına alınan Şeyhmus Baraj’ın, görevinden istifa ettiği öğrenilirken, polis olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Doktor Şeyhmus Baraj’ın istifa kararının ardında diplomasını yırttığı da iddia edildi.

“BARAJ KONUYLA ALAKASI OLMAMASINA RAĞMEN SALDIRIYA UĞRADI”

Şanlıurfa Tabip Odası, söz konusu olayla ilgili açıklamasında doktor Şeyhmus Baraj’ın sıra beklenmesi nedeniyle sinirlenen bir kişinin konuyla alakası olmamasına rağmen saldırısına uğramış, sonrasında da saldırganın yakınları tarafından linç edildiği belirterek, “Sağlıkta şiddet olayları, tırmanarak devam ediyor. Savcılılara ve hakimlere çağrımızdır; toplumun huzuru ve sağlığı için bu şiddet olaylarına karşı cezasızlığı tercih olarak görmeyiniz. Sağlıkta şiddet sizin ve halkın sağlık hakkına saldırıdır. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” denildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde bulunan özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet olayı hakkında Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada doktora şiddet uygulayan şüpheliler hakkında verilen karara itiraz edilerek Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin tutuklanmasının talep edildiğini belirterek, "Urfa'dan yeni haber... Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #doktor şiddet #şeyhmus baraj #doktor dayak #doktor istifa
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