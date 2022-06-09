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Hasta ziyaretine gitti, merdivenden düşüp öldü!

Antalya'da Melih Demirel (60), hasta arkadaşının ziyaretine gittiği apartmanın merdivenlerinden düşüp, yaşamını yitirdi

Hasta ziyaretine gitti, merdivenden düşüp öldü!
09 Haziran 2022 Perşembe 12:12

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Melih Demirel, hasta arkadaşının ziyaretine gittiği apartmanda dengesini kaybedip merdivenden düştü. Demirel'in hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Melih Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demirel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #hasta ziyareti #ölüm
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