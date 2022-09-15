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Hastanede bu kez güvenlik görevlisi öldürüldü!

Hastanede bu kez güvenlik görevlisi öldürüldü!
15 Eylül 2022 Perşembe 09:36

İstanbul Esenyurt'ta bir hastanede güvenlik görevlisi olarak görev yapan Tuğrul Okudan, hasta yakınlarını 'sessiz olun' diye uyarınca boynundan bıçaklandı. Ağır yaralanan Okudan kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Olay, dün saat 18.20 sıralarında Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını 'sessiz olun' diyerek uyardı. Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı. Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi. Öldürülen Tuğrul Okudan'ın 1,5 ay önce evlendiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #esenyurt #hastane #güvenlik görevlisi #ölüm
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