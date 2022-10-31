TRT SPİKERİ İŞİNDEN KOVULDU!
TRT SPİKERİ İŞİNDEN KOVULDU!
0
RENK DEĞİŞTİREN KUMAŞ ÜRETİLDİ
RENK DEĞİŞTİREN KUMAŞ ÜRETİLDİ
0
TWITTER KULLANICILARINA KÖTÜ HABER
TWITTER KULLANICILARINA KÖTÜ HABER
0
O VİDEOYA TARKAN'DAN YORUM
O VİDEOYA TARKAN'DAN YORUM
0

Hastaneye girerken ayakkabılarını çıkarttılar!

Osmaniye’de tedavi için hastaneye gelen iki kişi, çamurlu olduğu için ayakkabılarını acil giriş kapısı önünde çıkartıp içeri girdi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

Hastaneye girerken ayakkabılarını çıkarttılar!
31 Ekim 2022 Pazartesi 11:55

Ayak burkulması şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gelen iki arkadaş, çamurlu ayakkabılarını dışarıda çıkarttı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, çamurlu ayakkabıları çıkardıktan sonra acilde kayıt yaptıran iki arkadaşın röntgen çektirmeye gittiği görüldü. Röntgen sırası beklerken iki arkadaşın ayaklarının çıplak olduğunu fark eden hastane personelinin, giymeleri için galoş getirdiği görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #osmaniye #çamurlu ayakkabı #hastane
Önceki Haber
Bakırköy'de TIR, otomobilin üzerine devrildi
Sonraki Haber
İzmir'de belediyenin deposundan motor yağı çaldılar!
"Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkartıp birey yaptı" diyen TRT sunucusu işten kovuldu!
"Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkartıp birey yaptı" diyen TRT sunucusu işten kovuldu!
0
KPSS'de sorular sızdırıldı mı? YÖK'ün incelemesine göre...
KPSS'de sorular sızdırıldı mı? YÖK'ün incelemesine göre...
0
Bakırköy'de TIR, otomobilin üzerine devrildi
Bakırköy'de TIR, otomobilin üzerine devrildi
0
Sağlık durumuna göre renk değiştiren kumaş üretildi!
Sağlık durumuna göre renk değiştiren kumaş üretildi!
0
Haliç Üniversitesi 49 kişi alacak
Haliç Üniversitesi 49 kişi alacak
0
Necmettin Erbakan Üniversitesi avukat alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi avukat alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.