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Hastaneyi birbirine kattı! O anlar kameralara böyle yansıdı

21 Mart 2022 Pazartesi 08:59

İstanbul Bakırköy'de bulunan Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi güvenlik şeridini geçmek istedi. Güvenlik görevlisinin kendisine engel olması üzerine ise doktor ve güvenlik görevlisini darp eden M.K. gözaltına alındı. M.K.'nın kavga sırasında 'Hepinizi gömmezsem adam değilim" diye bağırdığı öğrenildi

Olay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. M.K., acil servis kapısı önündeki şeridi geçmek istedi. Daha sonra güvenlik görevlisi M.K.'ya beklemesi gerektiğini söyledi. Güvenlik görevlisi ile M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K.'nin güvenlik görevlisine tokat attığı, olaya müdahale etmek isteyen acil serviste görevli doktor M.S.D'yi de darbettiği belirlendi. Olayın ardından M.K. gözaltına alındı.

"HEPİNİZİ GÖMMEZSEM ADAM DEĞİLİM"

Kavga anı hastanede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde M.K. isimli kişinin "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği anlar saniye saniye görüntülendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bakırköy #hastane #kavga #sadi konuk hastanesi kavga
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