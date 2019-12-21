Hatalı 100 lira için 100 bin lira istiyor

Kahramanmaraş'ta, fırıncı Serdar Edikli, müşterisinden aldığı hatalı basılmış 100 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 100 bin liradan satışa çıkarttı.

Hatalı 100 lira için 100 bin lira istiyor
21 Aralık 2019 Cumartesi 08:52

Kahramanmaraş'ta, fırıncı Serdar Edikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde hesapları topladığı sırada basımı hatalı parayı fark ettiğini söyledi. Paranın ön yüzeyinin sağ üst köşesinde 100 yerine basım hatası nedeniyle 10 yazdığını ve son rakamın üstünde de yukarıdan aşağıya uzanan gri şerit bulunduğunu aktaran Edikli, paranın sahte olduğunu düşündüğünü anlattı. Edikli, 100 lirayı para kontrol cihazına tuttuğunu ve gerçek olduğunu öğrendiğini ifade ederek şunları kaydetti: Bankaya da götürdüm ve oradan da gerçek olduğunu söylediler. İnternetten biraz araştırma yaptım ve benzer paralarla denk geldim. İnternette banknotunda sıfır eksik olan hatalı basılmış 50 lira ve 100 lira gördüm. 50 liranın sahibi olan arkadaş, parayı 50 bin liradan satışa çıkartmış. 100 liranın sahibi ise paha biçilemez olarak söylemiş. Ben de bu 100 liraya karşılık 100 bin lira istiyorum. İnternetteki o haberleri görünce ben de bir şansımı denemek istedim. Edikli, koleksiyonerlerin paraya ilgi göstermesini beklediğini sözlerine ekledi.

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