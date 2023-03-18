Hatay'da ağır hasarlı binalardan eşya kurtarma çabası

Hatay’ın Defne ilçesinde depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bazı depremzedeler ise ağır hasar gören evlerinden eşyalarını kurtarmaya çalışıyor. Sırtındaki halıyla evden çıkan Mehmet Güllaç, “Canımızı zor kurtardık ancak 2 kardeşimi ve yengelerimi kaybettim. Acımız büyük. Evimizdeki eşyaları, elimizden geldiğince çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Hatay'da ağır hasarlı binalardan eşya kurtarma çabası
18 Mart 2023 Cumartesi 12:37

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’ın Defne ilçesinde çok sayıda iş makinesiyle enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, bazı depremzedeler ise eşyalarını kurtarmak için tehlikeye aldırış etmeden ağır hasarlı binalara giriyor. Depremzedeler, kullanılabilecek eşyalarını çıkarıp, kamyonetlere yükleyerek bölgeden ayrılıyor. Sırtında taşıdığı halıyla binadan çıkan Mehmet Güllaç, “Deprem olduğunda evimdeydim. Canımızı zor kurtardık ancak 2 kardeşimi ve yengelerimi kaybettim. Çok zor durumdayız, acımız büyük. Şimdi çadırlarda kalıyoruz. Evimizdeki eşyaları, elimizden geldiğince çıkarmaya çalışıyoruz. Buradan da köyümüze gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu arada, Armutlu Mahallesi Bayırlı Sokak’ta depremde yıkılan fırında, pişirilmek üzere hazırlanan hamurların tepsilerde kaldığı görüldü. 

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