Hatay'da iki büyük deprem! Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bazı hasarlı binaların yıkıldığı kenti vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 18'i ağır 294 kişi yaralandı.

21 Şubat 2023 Salı 09:05

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay'da büyük hasara neden oldu. Şehirde binlerce bina yıkılırken, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

Depremin şokunu atlatamayan Hatay dün akşam bir kez daha sallandı. Afad, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 16.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

3 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

6.4'lük büyük depremden 3 dakika sonra 20.07'de Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şehirde bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremde 6 kişi hayatını kaybederken 18'i ağır olmak üzere 294 kişi yaralandı. Üst üste yaşanan depremlerin ardından helikopterle Kahramanmaraş'tan Hatay'a geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son durumu aktardı.

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