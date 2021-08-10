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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sağlık personeli alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 56 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sağlık personeli alacak
10 Ağustos 2021 Salı 11:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’nci maddenin (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel halinin bulunmaması gerekmektedir.


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