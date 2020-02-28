Türkiye'nin yüreği yanıyor. 33 Mehmetçiğimiz Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısıyla şehit düştü, 32 askerimiz yaralandı.

Hatay Valiliği'nden, evladının, eşinin, kardeşinin sağ olup olmadığının endişesiyle bekleyen aileler için yapılan açıklamada yaralı askerlerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Valilik ayrıca şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelerinin ulaşabileceği bir iletişim numarası da açıkladı.

Hatay Valiliği'den yaralı asker açıklaması

Suriye'nin İdlib kentinden kahreden haberler peş peşe geldi. Devlet Başkanı Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin Serakib'in güneybatısında Türk askerine yönelik saldırısında 33 Mehmetçik şehit düştü, 32 askerimiz yaralandı. Hatay Valiliği, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan ve yaralanan askerlerle ilgili bilgi almak isteyen ailelerinin ulaşabileceği iletişim numarasını açıkladı.

İletişim numarası numara paylaşıldı

Açıklamada, "Suriye'nin İdlib çatışmasızlık bölgesindeki askerlerimizin durumu ile alakalı bilgi almak isteyen aileler için özel bir birim oluşturuldu" denildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle

27.02.2020 tarihinde İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler.