Hatay’da 200 aileyi barındıracak konteyner kent için yoğun çalışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da kurduğu çadır kentte depremzedelerin barınmasına olanak sağlanırken, 200 aileyi ağırlayacak konteyner kent için de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı konteyner kent için altyapı çalışmalarını da başlatıyor.

Hatay’da 200 aileyi barındıracak konteyner kent için yoğun çalışma
06 Mart 2023 Pazartesi 08:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’da konteyner kent kurma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hatay Afet Koordinasyon Merkezi sorumluluğundaki çadır kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanırken, 200 aileye barınma olanağı sağlayacak konteyner kentin kurulması için de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı konteyner kent için altyapı çalışmalarını da başlatıyor.

Hatay’da yol formeni olarak görev yapan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Metin Aydın “8 iş makinesi 10 kamyon ve 64 çalışma arkadaşımla beraber bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyoruz, bir yandan içinde bulunduğumuz 23 dönümlük alan içerisinde 200 ailenin barınabileceği konteyner kentin yapım çalışmalarını devam ettiriyoruz. Altyapı çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. Konteynerlerin üretimini de kendi ekiplerimizle yapıyoruz” dedi. 

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