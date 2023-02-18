Hataysporlu Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldı

Süer Lig ekiplerinden Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'nun (31), depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında cansız bedenine ulaşıldı.

Hataysporlu Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldı
18 Şubat 2023 Cumartesi 09:39

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremde, Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Christian Atsu'nun da oturduğu Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans yıkıldı. Enkazda arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, bugün Atsu'nun cansız bedenine ulaştı. Acı haberi, oyuncunun Türkiye temsilcisi menajer Murat Uzunmehmet verdi. Demirören Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklama yapan Uzunmehmet, "Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu" dedi.


Kaynak: DHA
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