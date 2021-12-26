HAYVANLAR İÇİN DENİZE GİRDİLER
HAYVANLAR İÇİN DENİZE GİRDİLER
0
KÜÇÜK ÇOCUĞA İLGİNÇ CEZA!
KÜÇÜK ÇOCUĞA İLGİNÇ CEZA!
0
KAYNAR SU HAVADA DONDU
KAYNAR SU HAVADA DONDU
0
İZMİR YENİ YILA HAZIR
İZMİR YENİ YILA HAZIR
0

Hava o kadar soğuk ki, havaya atılan kaynar su dondu

Gündüz sıcaklığının da eksi 20 dereceleri bulduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde havaya serpilen kaynar su dondu, o anlar güzel görüntüler oluşturdu

Hava o kadar soğuk ki, havaya atılan kaynar su dondu
26 Aralık 2021 Pazar 09:20

Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte dere ve nehirler buz tuttu, ev ve iş yerlerinin çatılarında metrelerce yükseklikte buz sarkıtı oluştu. Karlıova ilçesinde hava sıcaklığı gündüzleri de sıfırın altında 20 dereceye düşerken, vatandaşlar soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü. İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, evlerinde kaynattıkları suyu havaya attı. Sıcak suyun yere düşmeden donduğu anlar, görsel şölen oluşturdu. 

Havaların giderek soğuduğunu belirten Fatih Karabulak, "Karlıova'da hava eksi 20'li derecelerde. Havaya attığımız su bile anında dondu. Bu anları, görsel bir şölene dönüştürdük. Gündüz başka, gecede bir başka güzel oldu" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kaynar su #donma #bingöl #soğuk hava
Önceki Haber
İzmir'deki yangında yürek yakan detay: Birbirlerine sarılmışlar
Sonraki Haber
Kanalizasyon borusu döşerken, toprak altında kalıp öldü
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakli!
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakli!
0
Bir aydır kayıp olan genç, ormanda ölü bulundu!
Bir aydır kayıp olan genç, ormanda ölü bulundu!
0
6 çocuk annesi eşini öldürdü, evini ateşe verdi
6 çocuk annesi eşini öldürdü, evini ateşe verdi
0
Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı
Fırat Üniversitesi öğretim üyesi alımı
0
ODTÜ öğretim üyesi alacak
ODTÜ öğretim üyesi alacak
0
Adnan Menderes Üniversitesi 21 kişi alacak
Adnan Menderes Üniversitesi 21 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.