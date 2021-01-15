Havalar soğudu, Türkiye kara kavuştu

Türkiye beklediği kışa 15 Ocak'ta da olsa kavuştu. Bir çok şehir karla buluştu

Bu sene yağışların az olması ve havaların ılık gitmesi endişelere neden oluyordu. Türkiye beklediği kışa 15 Ocak'ta da olsa kavuştu. Bir çok ilimiz yağan kar ile beyaza büründü.

ESKİŞEHİR'E KAR YAĞDI

Eskişehir’de hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düşerken sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti, kısa sürede beyaza bürüdü.

Güne kar yağışıyla uyanan Eskişehirliler, bol bol fotoğraf çekip kar yağışının keyfini çıkardı. Belediye ekipleri ise kaldırımlarda temizlik çalışması yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Esnaflar ise işyerlerinin önlerini temizledi. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği Eskişehir’de kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklı sürecek.

UŞAK GÜNE KARLA UYANDI

Uşak'ta mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığı kent merkezinde sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü.

Kent merkezinde dün yağan yağmur, bugün sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Uşaklılar, güne karla uyandı. Park ve bahçeler ile evlerin çatılarıyla otomobillerin üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Sabah beyaz örtüye uyananlar, araçlarıyla evlerinin ve iş yerlerinin önünü temizlemek için çabaladı .

BİTLİS'TE 160 KÖY YOLU KAPANDI

Bitlis ve çevresinde, 2 gündür kar yağışı etkili olurken, kent merkezindeki kar kalınlığı, 35 santimetreye ulaştı. Şehirde 160 köy yolu, ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Bitlis kent merkezinde dün başlayan kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yoğun kar yağışı sonucu merkezdeki kar kalınlığı 35, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı. Kent beyaza bürünürken, evler ve park halindeki araçlar da kara gömüldü. Yollardaki sürücüler ise zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran kar yağışıyla 160 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının salı gününe kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Yetkililer, yağışlı havalarda mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.



KARTEPE'DE KAR VAR

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 30 santimi aşarken, yolları açık tutmak için ekipler kar küreme çalışması yaptı.

Kartepe ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı bazı kesimlerde 30 santimi aştı. Belediye ekipleri, karla kaplanan yolları ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Oteller bölgesine giden yolun ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yetkililer, kar yağışı nedeniyle oteller bölgesine çıkacak araç sürücülerine araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.



ULUDAĞ'DA 1 METRE KAR VAR

Bursa Uludağ'da olası elektrik arızalarına karşı ekipler, 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Zorlu hava şartlarında araçların ulaşamadığı noktalara yürüyerek ve tırmanarak ulaşan ekipler, elektrik kesintilerine anında müdahale ediyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan 2 bin 543 metre rakımlı Uludağ’da hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesi ve kar seviyesinin 1 metreye ulaşması elektrik ekiplerinin şartlarını zorlaştırdı. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, Uludağ'da olumsuz hava şartlarından kaynaklanan arıza ve kesintilere anında müdahale için bölgede 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Güney Marmara'daki arıza merkezlerine gelen ihbarlarla harekete geçen ekipler, arazi araçları ve sepetli araçlarla yola çıkıyor. Araçların giremediği yerlere ise yaya olarak ulaşıyor. Soğuğa ve kara rağmen direklere tırmanıp, arızaları gideriyor. Ekipler, kar yağışı, sis, tipi gibi zorlu hava koşullarında da çalışmalarına ara vermiyor.



İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Beyaza bürünen kent havadan görüntülendi.

Meteoroloji genel müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Kentin birçok noktası beyaza büründü. Kar altında kalan Kağıthane havadan da görüntülendi.

ERZURUM'DA KAR SEVİNCİ

Erzurum'da, dün akşam başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, uzun süredir bekleyen kent sakinlerini sevindirdi. Beyaz örtüyle kaplanan şehirde yaşayanlar, kar yağışının kuraklığı ortadan kaldıracağına inandıklarını belirtip, daha çok yağmasını istediklerini söyledi.

Uzun süre mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığının görüldüğü Erzurum'da, dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kentin tamamı, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Güne kar yağışı ile uyanan Erzurumlular, evlerinden çıkarken, kalın kıyafetler giydi; fırçalarla araçların üzerinde ve iş yeri ile evlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri ise yol ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Yağış nedeniyle herhangi bir aksama olmaması için Karayolları ekipleri de Erzurum-Erzincan, Erzurum-Bingöl ve Erzurum-Kars kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparak, açık kalması için çaba gösterdi. Kentte yağışla birlikte hava sıcaklığı, 0 dereceye düştü.

Kar yağması için duaya bile çıktıklarını söyleyen Erzurumlu Resul Taber, kuraklığı ortadan kaldıracağına inandıklarını belirterek, "Uzun süredir beklediğimiz kar geldi ama çok az yağdı. İnşallah önümüzdeki günlerde eskisi gibi çok yağar. Çünkü kar berekettir, bolluktur ve temizliktir" diye konuştu.