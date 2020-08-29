Ege Üniversitesi (EÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün düzenleyeceği "Hayallerinize Doğru Bir Adım!" Lisansüstü Eğitim Tanıtım Günleri 2-3 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşecek. Online olarak yapılacak olan tanıtım günlerinde lisansüstü eğitim, bilimsel araştırma geliştirme ile ilgili bilgiler verilecek. Ayrıca EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları tanıtılacak.

EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü; 32 anabilim dalına bağlı 56 doktora, 75 tezli yüksek lisans, 25 tezsiz yüksek lisans ve 5 uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 161 lisansüstü programın koordinasyonunu sürdürüyor. Enstitüdeki anabilim dallarından Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ve Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı ise disiplinlerarası program olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin en eski ve en köklü yükseköğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesi bünyesinde, sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapmak üzere 1982 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü evrensel düzeyde lisansüstü eğitim ve öğretim hizmeti veriyor. Enstitü, güçlü akademik kadrosu ve sunduğu zengin çeşitlilikteki lisansüstü programlarıyla kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu nitelikli işgücünü ve akademik personeli yetiştiriyor. Programa katılmak isteyenler, https://meet.google.com/nwq-ksak-ebu ve https://meet.google.com/kwc-qkqs-ytx adreslerinden online olarak bağlanabilecek.