Hayvan gübresinin içinden ceset çıktı!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde zeytinliğe getirilen hayvan gübresinin içinde ceset bulundu. Ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Hayvan gübresinin içinden ceset çıktı!
26 Ocak 2023 Perşembe 09:19

Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde zeytin bahçesi sahibi B.S.'nin siparişi üzerine hayvan gübresi getirildi. S.B., ağaçların altına atmak için kepçe yardımıyla gübreyi taşırken ceset buldu. İhbar üzerine zeytinliğe jandarma ekipleri sevk edildi. Tanınmayacak halde olan cesedin kimliği ve cinsiyeti belirlenmedi. Ceset, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bahçe sahibi B.S.'nin zeytin ağaçlarının altına attığı hayvan gübresinin içinde bulduğu cesedin 30’lu yaşlarda bir kadına ait olduğu tespit edildi. Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için araştırma ve incelemeler sürüyor.


Kaynak: DHA
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