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Hayvan otelinden 8 köpek ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Göksun Belediyesi'nce yaptırılan hayvan otelinde 8 köpek, ölü bulundu. Belediye tarafından köpek ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldığı açıklandı

Hayvan otelinden 8 köpek ölü bulundu
07 Nisan 2022 Perşembe 15:29

Göksun Belediyesi'nce Kurtuluş Mahallesi'ne sokak hayvanları için yaptırılan hayvan otelindeki 8 köpek, ölü bulundu. Sosyal medyada hayvan otelinden görüntüler paylaşılırken, bazı köpeklerin can çekiştiği anlar yer aldı. Göksun Belediyesi yetkilileri ise köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldığını ve inceleme sonunda açıklama yapılacağını duyurdu.

Hayvan otelindeki köpeklerin ölümüne hayvanseverler de tepki gösterdi. İYİ Parti Kahramanmaraş Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Deniz Balıkçı, köpeklerin ölümünün, hayvanseverin mama bırakmak için hayvan oteline gitmesiyle ortaya çıktığını söyledi. Olayı duyunca belediye ile irtibata geçtiklerini belirten Balıkçı, "Gönüllü arkadaşlarımızdan biri Göksun'a gidiyor, odaklara mama koymak için ancak hayvanların hepsini ölü buluyor. Biz bunu Göksun Belediyesi'nin veterinerlerine sorduk. Bize köpeklerde görülen ve 'gençlik hastalığı' denilen hastalıktan dolayı öldüğü söylendi. Konuyla ilgili biz parti olarak ayrıca Kahramanmaraş Barosu Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu suç duyurusunda bulundu. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #köpek ölüm #maraş köpek ölüm #hayvan oteli
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