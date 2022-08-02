Hayvanları tıraş etmek doğru mu?

Evcil hayvan sahibi olmanın yanı sıra sevimli dostlarımızın bakımları da önem taşıyor. Ancak, yapılan araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlar, evcil hayvan sahiplerinin sıkça tekrarladıkları bazı rutinlerin hayvanların fiziksel ve psikolojik sağlığını doğrudan etkilediğini ve hayvanların çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmasının önünü açtığını ortaya koyuyor

Uzmanlar, yanlış rutinlerin uzun vadede hayvanları yıpratabileceğinin de altını çiziyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle müşterilerine hizmet veren Generali Sigorta, evcil hayvan bakımında sıkça yapılan 7 hatayı paylaştı.

Tıraş etmek

Yaz aylarında artan sıcaklar ile birlikte özellikle evcil hayvan sahipleri soluğu pet kuaförlerinde alıyor. Ancak uzmanlar hayvanların herhangi bir sağlık sorunu olmadığı takdirde tıraş olmasının yanlış olduğunu belirtiyor. Evcil hayvanları traş etmek güneş ışınlarının doğrudan deriye temas etmesine ve hava akımının kesilmesine neden oluyor.

Soğuk su içirmek

Yaz aylarında evcil hayvanların soğuk su içerek susuzluklarını daha sağlıklı bir şekilde giderebileceği fikri doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor. Uzmanlar evcil hayvanların soğuk su içmesi durumunda boğaz enfeksiyonu ile karşı karşıya kalacağını ifade ediyor.

Kısırlaştırmamak

Evcil hayvan sahiplerinin bir bölümü hayvanların kısırlaştırılmasına karşı çıkıyor. Ancak yapılan araştırmalar kısırlaştırma işleminin hayvanlarda testis kanseri, prostat sorunları, rahim enfeksiyonları ve meme tümörleri riskini azalttığını ortaya koyuyor. Öte yandan hayvanın idrar izi bırakma gibi davranışlarını önlüyor ve daha uzun bir ömre sahip olmasını sağlıyor.

Sık sık duş aldırmak

Bazı evcil hayvan sahipleri hayvanların genel temizliği ve ferahlığı için özellikle yaz aylarında sevimli dostlarına sık sık duş aldırıyor. Uzmanlara göre bu oldukça yanlış bir davranış ve sürekli ıslak olmak kedi ve köpeklerin doğasına aykırı bir durum. Evcil hayvanlara sürekli duş aldırmak hava akışını engelleyerek derinin zarar görmesine neden oluyor.

Cezalandırmak

Evcil hayvanların yanlış davranışları sonucunda sahipleri onları eğitmek adına farklı cezalandırma yöntemlerine başvurabiliyorlar. Ancak verilen cezalar hayvanların stres seviyesini yükseltiyor ve çeşitli psikolojik sorunların önünü açıyor. Uzmanlar evcil hayvan eğitimi için bir profesyonelden yardım almanın önemini sıkça vurguluyor.

Takviye kullanmamak

Evcil hayvanlara yemek artıklarını sunmanın büyük bir yanlış olduğu evcil hayvan sahiplerinin büyük bir kısmı tarafından biliniyor. Bunun dışında evcil hayvanınıza uygun mama seçimi yapmanız ve gerekli besin değerlerini sağlamanız gerekiyor. Öte yandan uzmanlar tek yönlü beslenme ve vitamin eksikliklerinden kaynaklanabilecek hastalıklara karşı malt kullanımının da önemini vurguluyor.

Sosyalleştirmemek

Evcil hayvanların tıpkı insanlar ve diğer hayvanlar gibi sosyalleşmeye ihtiyacı olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Sosyalleşemeyen evcil hayvanların agresif davranışları sergilediği görülüyor. Uzmanlar aşılarında herhangi bir eksik olmayan evcil hayvanların zaman zaman diğer hayvanlar ile iletişim kurması ve sosyalleşmesi gerektiğini belirtiyor.