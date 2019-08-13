Hazine Avcıları 88. İEF'ye geliyor

14 Eylül Cumartesi günü yapılacak Hazine Avı'nı ilk tamamlayan takım, 3 bin liralık ödülün sahibi olacak.

6 – 15 Eylül tarihlerinde 88'inci kez gerçekleşecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nda oluşturulacak Kemeraltı Sokağı, tarihi değerleri ziyaretçilere aktarırken keyifli anlar da yaşatacak. Kemeraltı'nda çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM) öncülüğünde gerçekleşecek "İpek Yolu'nun İzinde" Hazine Avı, katılanlara heyecanlı bir günün yanında Kültürpark'ı baştan sona tanıma imkanı da sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 6 – 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) için geri sayım başladı. Öncesi ve düzenleneceği 10 gün boyunca büyük bir heyecana sahne olacak 88. İEF, Türkiye ve kıtalararası misafirlerini İzmir'de bir araya getirecek. Konserler, tiyatrolar ve birçok etkinliğin yanında ticaretin de merkezi olacak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, İzmir'in önemli değerleri de olacak. TARKEM'in öncülüğünde, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük değerlerinden biri olan Kemeraltı, "Kemeraltı Sokağı" adı altında Uzun Havuz alanında yerini alacak. Fuarda Kemeraltı'nın öne çıkan lezzetleri, unutulan zanaatkarları, markaları, tarihi-kültürel değerleri ve diğer birçok zenginliği tanıtılacak. Fuar boyunca Kemeraltı esnafları stant açarak, kendi ürünlerini de satabilecek. Kemeraltı'nın marka değerinin artmasına da yardımcı olacak olan bu etkinlikle, bölge esnafının kendini tanıtmasına imkan sağlanacak.



14 Eylül'de "Avcılar" buluşuyor

Kemeraltı'nın dünü, bugünü ve yarınının anlatılacağı Kemeraltı Sokağı'nda birçok etkinlik de yer alacak. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında "İpek Yolu'nun İzinde" adlı Hazine Avı düzenlenecek. 14 Eylül Cumartesi günü yapılacak Hazine Avı'na en az 2, en fazla 5 kişiden oluşan 200 takım katılabilecek. 14 Eylül'de saat 14:00'da kayıtlar başlayacak, 16:00'da ise bilgilendirme ile birlikte ilk şifreler avcılara dağıtılacak. Oyunun başlaması ile birlikte her takım, Kültürpark içinde oluşturulan farklı rotalardan şifreleri çözerek oyunun bitişine gitmeye çalışacak. Bitişe ilk gelen takım, 3 bin liralık ödülün sahibi olmaya hak kazanacak.



Koşullar neler?

Etkinlikte takımlar yer alacak. 2 ile 5 kişiden oluşacak takımlarda, 18 yaşından küçükler etkinliğe ailesiyle birlikte katılabilecek. 13 yaşından küçükler için ise bilet almak gerekmiyor. Biletleri yalnızca Biletino sitesinden online olarak satın alınırken, bileti olanlar İEF'ye girişte ayrıca para ödemeyecek. Buluşma noktası, Kültürpark içinde yer alan Uzun Havuz alanı (Kemeraltı Sokağı) olacak.



TARKEM kimdir?

TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş), İzmir kent değerlerini korumak, geliştirmek için yeni bir iş modeli yaratmak ve yarattığı bu modelle İzmir Tarihi Kent Merkezi'ni canlandırmak amacıyla 19 Kasım 2012 tarihinde kurulmuş çok ortaklı bir yapı olarak öne çıkıyor. Kamu – özel ortaklık modelinin Türkiye'deki en önemli örneklerinden biri olan TARKEM'in ortaklık yapısında yüzde 38'ini kamu, yüzde 62'sini özel sektör oluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 30'luk payı ile kamu kurumları ortaklarının başını çekiyor. TARKEM'in temel amacı; 2007 yılında ilan edilmiş olan Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme Alanı içerisinde yer alan, başta çöküntü alanlar olmak üzere, belirlenen alanda ihtiyaç odaklı, yenilikçi ve toplumun tüm hedef gruplarını dahil eden gayrimenkul, hizmet ve organizasyon projeleri üretmek.



Sayılarla 87. İzmir Enternasyonal Fuarı

Geçtiğimiz yıl 7 – 16 Eylül tarihlerinde gerçekleşen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı, 1 milyon 63 bin 782 kişi ziyaret etti. Dünyanın çeşitli bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin illerinden gelen ziyaretçiler, dolu dolu bir 10 gün geçirdi. İzmir Enternasyonal Fuarı, Ana Teması "Teknoloji" ile birlikte yenilikleri hem sektör profesyonellerine hem de ziyaretçilerine sundu. Partner Ülkesi Sırbistan, Odak Ülkesi ise Hindistan olan 87. İEF; on günlük süreçte 19 seans sinema gösterimi, 10 konser, 9 caz gecesi, 9 ülkeden 500 sanatçı, 1 milyar dolara yakın iş bağlantısına ev sahipliği yaptı.