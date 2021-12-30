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Hazine ve Maliye Bakanlığı 136 kişi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 136 kişi alımı yapacağını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 136 kişi alacak
30 Aralık 2021 Perşembe 10:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'te yer alan ilana göre 06/06/1978   tarihli   ve   7/15754   sayılı   Bakanlar   Kurulu   Kararı   ile   yürürlüğe   giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi   uyarınca   Bakanlığımız   merkez   ve   taşra   teşkilatında   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı  yapılmak suretiyle ilanda tabloda görev yeri ve kontenjanı belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

 

İlan için başvurular 10 Ocak 2022 ile 21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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