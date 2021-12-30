Hazine ve Maliye Bakanlığı 136 kişi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 136 kişi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'te yer alan ilana göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle ilanda tabloda görev yeri ve kontenjanı belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

İlan için başvurular 10 Ocak 2022 ile 21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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