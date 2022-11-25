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Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 kişi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı stajyer muhasebat kontrolörü alımı yapacağını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 25 kişi alacak
25 Kasım 2022 Cuma 11:14

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 25 (Yirmibeş) Stajyer Muhasebat Kontrolörü kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavı 28-29/01/2023 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara’da yapılacaktır.

Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Giriş sınavına başvuracak adaylar için son başvuru tarihi 23 Aralık 2022 olarak açıklanmıştır.

İlanın ayrıntıları için lütfen tıklayınız.

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