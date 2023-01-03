Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 kişi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı sınavla vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Sınava, KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının; KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar başvuru yapabilecek.

Başvurular 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 08:30’da başlayıp 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.



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