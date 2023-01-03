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Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 kişi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 350 kişi alacak
03 Ocak 2023 Salı 10:52

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı sınavla vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacak. 

Sınava, KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puan: ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının; KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar başvuru yapabilecek. 

Başvurular 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 08:30’da başlayıp 17 Şubat 2023 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir.


İlanın detaylar için tıklayınız.

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