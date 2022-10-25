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Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 kişi alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı iç denetim koordinasyon kurulu 70 iç denetçi alımı yapacağını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 kişi alacak
25 Ekim 2022 Salı 10:09

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 35 Genel Katılımcı kontenjanından, 35 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 70 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 24/12/2022 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” yapılacaktır.

 


Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 7-15 Kasım 2022 tarihleri arasında Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No:112 Kat:4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Kurul, adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolünü yaparak koşulları taşıyan adayları ÖSYM’ye bildirecektir.

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