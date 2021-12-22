MÜJDAT GEZEN'E ONUR ÖDÜLÜ
MÜJDAT GEZEN'E ONUR ÖDÜLÜ
0
İZMİR'DE ARABALI SİNEMA
İZMİR'DE ARABALI SİNEMA
0
OMİCRON TEHLİKESİ BÜYÜYOR!
OMİCRON TEHLİKESİ BÜYÜYOR!
0
MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI
MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI
0

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atama

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atama
22 Aralık 2021 Çarşamba 08:49

Resim Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Yayımlanan kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #resmi gazete #atama #hazine ve maliye atama
Önceki Haber
İzmir'de üç Suriyeli'yi yakarak öldürmüşler!
Sonraki Haber
Bakan Nebati'nin bu sözleri gündeme oturdu: Ne görüyorsunuz gözlerimde
TCDD 182 işçi alacak
TCDD 182 işçi alacak
0
Yüzlerce işçi İzmir’den haykırdı: Haklıyız kazanacağız
Yüzlerce işçi İzmir’den haykırdı: Haklıyız kazanacağız
0
Dövizdeki düşüşü halayla kutladılar
Dövizdeki düşüşü halayla kutladılar
0
Boşanmasını oynayarak kutladı
Boşanmasını oynayarak kutladı
0
2022 yılında burçları neler bekliyor
2022 yılında burçları neler bekliyor
0
Araştırma ve öğretim görevlisi alınacak
Araştırma ve öğretim görevlisi alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.