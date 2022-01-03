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Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
03 Ocak 2022 Pazartesi 10:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle ilandaki tabloda görev yeri ve kontenjanı belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

 

Giriş sınavı, 07/02/2022 tarihinde Ankara’da sözlü usulle yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) ve (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


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