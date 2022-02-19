Hazineye ait 29 taşınmaz satılacak

Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlü 29 adet taşınmazı satışa sunacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilanda özellikleri ve tahmini bedelleri yazılı Hazineye ait 29 adet taşınmazın satış ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) oluşturulacak Komisyonca Milli Emlak Müdürünün odasında yapılacaktır. (Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni sağlanarak, maske takma zorunluluğu bulunmaktadır)

İhale için tarih 8 Mart 2022 saat 10.00 olarak belirtilmiştir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ