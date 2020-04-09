Haziran gibi normale dönebiliriz

Dünya genelinde açıklanan koronavirüs rakamlarını ve Türkiye’de pandeminin seyrini karşılaştıran Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, “Biz ülkemizde üç-dört hafta önce başlayan bir mücadele süreci yaşıyoruz. Toplumsal olarak hijyen ve sosyal izolasyon kurallarına dikkat edersek mayıs sonu haziran gibi bu konuyu çözebiliriz diye düşünüyorum” öngörüsünde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgına dönüşen Covid-19 pandemisiyle mücadele çok boyutlu sürüyor. Salgının başladığı Çin’de vaka sayılarında düşüş trendinin başladığı ve normal yaşama geçiş haberleri gelirken ABD, İtalya ve İspanya salgının en riskli dönemlerini yaşıyor. Pandemi günlerinin en çok merak edilen sorularından birisi pik noktası ne olacak, ne zaman bitecek? sorularına Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan cevap verdi ve salgının ülkemizdeki seyri ile açıklanan rakamları değerlendirdi. Şu anda tanı konulan vakaların bir hafta önce virüs bulaşmış olduğu öngörülen hastalar olduğunu belirten Prof. Dr. Servet Kayhan, “Geçen hafta virüs pozitif olan hastaları biz bir hafta sonra görüyoruz. Şu anda pozitif olan hastaları da bir bu kadar süre sonra tanı konulmuş olarak göreceğiz. Bu durum hasta olan kişilerin tespitinin ve hastalık belirtisi olabilecek kişilerin izolasyonunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Önümüzdeki günlerde her bir bireyin bilinçlenmesi ve koruyucu önlemleri almasına bağlı olarak virüsün yayılma hızının azalabileceğinin de öngörülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Servet Kayhan, “Bu noktada ülke nüfuslarının yaş dağılım profili de önemli. Çünkü gençler ve çocuklarda hastalık daha hafif atlatılıyor. İleri yaşlarda, 50 ve 65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlarda risk artmakta. Türkiye’de salgının pik noktası konusunda bir rakam söylemek mümkün değil. Bulaştırıcı kişilere hızla tanı konulması ve izole edilmesi önemli. Bulaştırıcı kişi kendisini izole etmezse 15-30 kişiyi hasta ettiğine dair kötü örnekler var. Şu anda biz bunu yoğun olarak İstanbul’da görüyoruz” dedi.

Ülkemizde 11 Mart’tan bu yana açıklanan 1 vakadan başlayarak özellikle yoğun nüfusun yaşadığı bölgelerde pozitif vakaların giderek arttığını vurgulayan Prof. Dr. Kayhan, “Vaka sayılarının daha da artmaması koruyucu önlemlerin uygulanmasına bağlı. Biz 80 milyondan fazla bir ülkeyiz. Herkesin hasta olacağını öngörmüyoruz ama bu kadar bulaşıcı bir virüsle karşı karşıya iken hastalık şüphesi olabilecek kişilerin dışarıda dolaşması bu rakamları çok daha ileriye götürebilir” şeklinde konuştu.

Dünya genelinde açıklanan rakamlar ve Türkiye’de pandeminin seyrini karşılaştıran Prof. Dr. Servet Kayhan şunları söyledi: “Önümüzde Çin, ABD, İtalya İspanya örnekleri var. Çin’de yeni vaka sayıları bildirilmiyor iddiaları da var ama bir taraftan da geçen 3 aylık süre sonunda sayı oldukça düştü. İtalya, İspanya ve ABD örneklerine baktığımız zamansa süreç hala çok yüksek seviyelerde devam ediyor. Buralarda alınan her türlü önleme rağmen hastalık bulaşmaya devam ediyor. Zirve noktasına geldi ve düşmeye başladı, artık kaybolacak diyemiyoruz. Bu bir iki aylık sürece yayılacak gibi görünüyor. Biz de ülkemizde üç-dört hafta önce başlayan bir mücadele süreci yaşıyoruz. Toplumsal olarak hijyen ve sosyal izolasyon kurallarına dikkat edersek mayıs sonu haziran gibi bu konuyu çözebiliriz diye düşünüyorum.”