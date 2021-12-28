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HDP binasına silahlı saldırı!

Son dakika: HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına silahlı ve bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Şahsın saldırı anında "Sizi öldüreceğim" dediği öğrenildi

HDP binasına silahlı saldırı!
28 Aralık 2021 Salı 14:34

HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına silahlı ve bıçaklı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı anında "Sizi öldüreceğim" diyen saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul'da silahlı ve bıçaklı bir kişi HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına saldırdı. Saldırıda yaralı ve ölü olup olmadığı henüz bilinmezken saldırgan gözaltına alındı.

HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü, Twitter hesabından, "İstanbul Bahçelievler ilçe binamıza yönelik bir silahlı saldırı girişimi olmuş. Silahın tutukluluk yapması sonucundan büyük bir faciadan dönülmüş. Saldırgan gözaltına alınmış." paylaşımını yaptı.

"BUNLAR PLANLI SALDIRILARDIR"

Konuyla ilgili Gerçek Gündem'e konuşan Encü, "Açıkçası faciadan dönüldü diyebilirim. Silahın ateşlenmemesi büyük bir mucize. Silah ateş alsaydı bunları konuşmazdık. İzmir il binamızdaki saldırıda öldürülen Deniz Poyraz davasının bir gün öncesi böyle bir saldırının yapılması bizim için manidardır. Partimize dönük bu tür silahlı saldırılar, bir kişinin milliyetçi duygularıyla yaptığı saldırılar olarak gösterilmek isteniyor. Biz böyle düşünmüyoruz. Bu saldırılar, planlı ve bilinçli saldırılardır" dedi.

Etiketler; #hdp #hdp saldırı #silahlı saldırı
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