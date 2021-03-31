HDP kapatma davasında flaş gelişme!

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak. Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

Geçtiğimiz haftalarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetici ve üyelerinin PKK ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri gerekçesi ile partinin kapatılması amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldığını açıkladı.

DÜN RAPORTÖRÜN İNCELEMESİ TAMAMLANDI

İddianame sonrasında Anayasa Mahkemesi inceleme için raportör görevlendirdi. 15 gün süre verilen AYM Raportörü, dün dava dosyasında bazı usul eksiklikleri tespit ederek iddianamenin iadesini AYM heyetinin takdirine bıraktı. AYM raportörünün kapatılma davasında verdiği ilk inceleme raporu üyelere dağıtıldı. Raporda HDP iddianamesinde kimlik bilgileri ile görev tanımlarının eksikliği gibi usul eksiklikleri ve ölen bir HDP'liye siyaset yasağı istenmesi gibi hataların bulunduğu tespiti yapıldı. Bu eksiklerin giderilmesi için iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesi istendi. Raportör, iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde ise bu eksikliklerin düzeltilmesini talep etti.

TAKDİRİ HEYETE BIRAKMIŞTI

Raporda iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde "HDP'ye üye kaydının dondurulması", "Hazine yardımının kesilmesi" gibi tedbir taleplerinin kabul aşamasında ve öncelikle karara bağlanması da istendi. Raportör, raporunda takdiri heyete bıraktı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu ise HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesini kararlaştırdı. AYM Genel Kurulu, gündem toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davada ilk incelemeyi yaptı. İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eksikleri tamamlayarak iddianameyi Anayasa Mahkemesine sunmasının ardından yeniden ilk inceleme yapılacak. Genel Kurul, daha sonra belirlenecek bir günde tekrar toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.