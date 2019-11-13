HDP'li 4 başkan görevden alındı

Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkanı HDP'li Belgin Diken ve Hazro Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Çevik ile Şırnak İdil Belediye Başkanı HDP'li Songül Erden, haklarındaki terör soruşturması kapsamında görevlerinden alındı. 3 başkanın yerine ilçe kaymakamları başkan vekili olarak görevlendirildi.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li 4 belediye başkanının yerine görevlendirme yapıldı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturma dosyası bulunduğu bildirildi. Diken'in hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi'nin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Hazro Belediyesi

Hazro Belediye Başkanı Ahmet Çevik'in hakkında da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak"" suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturmanın devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Hazro Belediye Başkanı Çevik, hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45 ve 46. maddeleri uyarınca Hazro Kaymakamı Ali Öner, 'Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirilmiştir."

İdil Belediyesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İdil Belediye Başkanı Songül Erden'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamasının sürdüğü, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Erden'in hakkında devam eden bahse konu adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, Belediye Kanunu'nun 45. ve 46. maddeleri kapsamında İdil Kaymakamı Zafer Sağ'ın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Akpazar belde belediyesi



Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırılması ve aynı suçtan hakkında başka bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle görevden uzaklaştırılıp yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği ayrı aynı suçtan hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada bu nedenle Çelebi'nin görevden uzaklaştırıldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: Çelebi, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127.maddesi ile 5393 sayılı "Belediye Kanunu"nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."