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HDP'li Semra Güzel, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

HDP'li Semra Güzel, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
03 Eylül 2022 Cumartesi 08:42

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. 

PKK'lı terörist Volkan Boran'ın cep telefonundan çıkan fotoğrafların basına yansımasının ardından hakkında hazırlanan fezleke uyarınca dokunulmazlığı kaldırılan Semra Güzel hakkında 24 Mart 2022'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bakan Soylu, Güzel'in yakalanmasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #hdp #semra güzel #yakalanma
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