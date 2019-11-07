HDP önündeki eylemde 66'ncı gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 66'ncı gününe girdi. 2014'te İstanbul Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, 5 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, çocuğunun hesabını HDP'den soracağını söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem yapan 55 aile, bugün de HDP il binası önündeki yerini aldı.

Oğlumun hesabını soracağım

2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için eşi Fatma ile birlikte 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, çocuğunun hesabını HDP'den soracağını söyledi. Bingöl, "HDP buradan kaçmış, taşınmış, gitmiş, diyorlar. Biz buradayız, siz de gelin tartışalım, konuşalım, bizim her şeyimiz tespitlidir. Gelin karşımıza çıkın, eğer bizim çocuklarımızı siz götürmediyseniz, neden bizden kaçıyorsunuz. 66'ncı gündür burada bekliyoruz. HDP hiçbir cevap, hiçbir haber, hiçbir açıklama yapmadı. Bizden hep kaçıyorlar, istedikleri yere kaçsınlar, nereye giderlerse gitsinler, enselerinde olacağız. Ya bizim çocuklarımızı getirecekler, ya da biz buradan gitmeyeceğiz. 66 gün daha beklerim, 66 sene de beklerim, ben çocuğumu HDP'den almadan gitmeyeceğim. Demesinler biz taşındık, onlar kalkıp gidecek, biz gitmeyeceğiz. Kürt devletini kuracağız deniyor, lanet olsun size de Kürt devletinize de, ne böyle bir devlet istiyorum, ne de böyle bir Kürtlük istiyorum. Madem Kürtsün, bizim hakkımızı savunuyorsan, eşini al gel, yanımda otur, benim hakkımı savun. Bu hesabı verecekler, ben 5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum, sağ mı ölü mü belli değil. Ben çocuğumun hesabını onlardan soracağım. Ben kaçıp gitmeyeceğim, onlar kaçıp nereye giderlerse gitsinler, onların arkasından gideceğim.