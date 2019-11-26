HDP önündeki eylemde 85. gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 57 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 85'inci günde de sürdürdü.

İstanbul'da 2015'te inşaat işçisi olarak çalışırken, kaçırılan kardeşi Hüseyin Aytekin (28) için Elazığ Karakoçan'dan gelerek, oturma eylemine katılan Mehmet Aytekin, kardeşinin götürüldüğünden annesinin haberinin olmadığını, üzülmemesi için oğlunun yurt dışına çalışmaya gittiğini söylediklerini belirtti.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 85'inci günde de 57 aile tarafından sürdürüldü.

Anneme üzülmesin, diye söylemedik

İstanbul'a 2015 yılında inşaat işçisi olarak giden ve buradan dağa kaçırıldığını iddia ettiği kardeşi Hüseyin Aytekin için Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden gelip, 21 Kasım'da oturma eylemine katılan Mehmet Aytekin, annesinin engelli olduğunu söyledi. Aytekin, kardeşinin götürüldüğünden annesinin haberinin olmadığını, üzülmemesi için oğlunun yurt dışına çalışmaya gittiğini söylediklerini belirtti. Aytekin, "Kardeşim için buradayım. 85 gün oldu, bekliyoruz. CHP ve HDP'ye sesleniyorum. Çocuklarımız neden bu şekilde ziyan ediliyor, bunlara neden göz yumuluyor? Anlatılmaz bir duygu, gençlerimizi istiyoruz. Bütün aileler burada bekliyor. Bu gençler ailelerine kavuşturulsun. Annemin, kardeşimin gittiğinden bilgisi yok, yurt dışında çalıştığını biliyor. Annem engellidir. Konuşamıyor, duymuyor. Biz kendisine söylemedik üzülmesin, diye" diye konuştu.