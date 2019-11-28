HDP önündeki eylemde 87. gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 87'inci günde de sürüyor. Oğlu Tuncay için eylemini sürdüren Fatma Bingöl, "Artık evlatlarımızı istiyoruz. Biz 87 gündür buradayız. HDP götürdü, HDP'den istiyoruz, getirsinler" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Eylem, 87'nci günde de 57 ailenin katılımıyla sürüyor.

Evlatlarımızı istiyoruz

İstanbul'da 2014'te 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için 13 Eylül'den beri oturma eylemi yapan Fatma Bingöl, oğlundan haber almak istediğini söyledi. Bingöl, şunları söyledi: Hiçbir haber alamadım oğlumdan. Artık oğlumdan haber almak istiyorum. Artık evlatlarımızı istiyoruz. Biz 87 gündür buradayız. Hiç kimseden bir haber gelmedi. İçimizden birinin haberi gelseydi, diyecektik ki 'Bizim çocuklarımız sağ, haberleri geliyor.' Hiç birinin haberi yok, hepimiz endişeleniyoruz, hepimiz merak ediyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. HDP götürdü, HDP'den istiyoruz, getirsinler. HDP kendi elini vicdanına koyar da ne yaparsa artık yapsın, çocuklarımızı getirsinler. Bu annelere yazık, günah. 87 gündür hepsi burada bekliyor. Bunlar ne için bekliyor? Para için mi, pul için mi? Canları için burada bekliyorlar. Kendi evlatları için bekliyorlar. Artık bunlarda nasıl vicdan varsa, nasıl merhamet varsa, nasıl insanlık varsa, bunu hiç kimse elini taşın altına koymuyor. Bu evlatları geri getirmiyor.