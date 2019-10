Hedefimiz öncü olmak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Hedefimiz hürriyet ve bağımsızlığı koruyup, Türkiye'yi her alanda güçlü, güvenilir ve öncü devlet yapıp, uluslararası yarışta en öne geçmesini sağlamak" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Şentop, milli iradenin üstünlüğünü ve vatandaşlık hukukunu esas alan ve milletin her ferdini eşit kabul eden Cumhuriyet'in 96'ncı yılına erişmiş bulunduklarını bildirdi. Şentop, her alanda yetişen nitelikli insan gücüyle Türkiye'nin bölgede ve dünyada örnek alınan bir devlet haline geldiği belirterek, şunları kaydetti:

Ekonomimize kazandırdığımız dinamizm ile dünyanın güçlü ve itibarlı devletleri arasında yer almayı başardık. Savunma ve güvenlik alanında aldığımız tedbirler ve yaptığımız yatırımlarla vatanımızı her türlü tehditten masun kıldık. Hedefimiz hürriyet ve bağımsızlığı koruyup, Türkiye'yi her alanda güçlü, güvenilir ve öncü devlet yapıp, uluslararası yarışta en öne geçmesini sağlamak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük mirasım' dediği Cumhuriyet'in bize kazandırdığı değerlere sahip çıkarak milletimizin istikbale emin adımlarla ilerlemesini sağlama irademizi her zaman muhafaza edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum.