Hedeflerimize yaklaşıyoruz

Ege Üniversitesi, Nature İndeks Sıralamasında tüm alanlarda Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında yer aldı

Journal Group –Nature & Science Alanında yapılan sıralamada 8'inci olan Ege Üniversitesi, alan özelinde yapılan değerlendirmede Fen Bilimleri/Kimya alanında ise bir önceki yıla göre yüzde 9'luk bir artışla 5'inci oldu. Rektör Budak, "Araştırma üniversitesi olma hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Son iki yılı aşkın sürede oluşturduğumuz araştırma ekosistemi, güçlendirdiğimiz bilimsel ve teknik alt yapı, artırdığımız lisansüstü öğrenci sayısı ve ışıkları sönmeyen 24 saat harıl harıl çalışan laboratuvarlarımız, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde değerlendirmeler yapan kuruluşlarca yapılan sırlamalarda meyvelerini vermeye başladı" dedi.

Dünyaca tanınan akademik kurumlar tarafından bağımsız olarak seçilen 82 adet bilim dergisinden oluşan Nature Index Organizasyonu'nun 1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yayımlanan makalelerin dizinlendiği "Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında" Ege Üniversitesi, tüm alanlarda ilk 10 üniversite arasında yer aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Alanında yetkin ve dünyaca ünlü akademik kurumlar tarafından bağımsız olarak seçilmiş ve yüksek kaliteli 82 adet bilim dergisinden oluşmuş bir grup baz alınarak gerçekleştirilen Nature Index başarı listesi, farklı araştırma alanlarında 2019 yılı performans sıralamalarını yayımladı. Nature Index Organizasyonunun 1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arası Türkiye üniversiteleri sıralamasında üniversitemiz tüm alanlarda ilk 10 üniversite arasında yer aldı. Nature Index hesaplamasında dünyanın en saygın kurumlarınca belirlenen; tıptan temel bilimlere farklı konularda yayın yapan 82 bilimsel dergide yayımlanan makaleler değerlendirildi. Üniversitemizin bir önceki yıla göre önemli bir yükseliş gösterdiğini gözlemliyoruz" dedi.

5'inci sırada

Ege Üniversitesinin, adını araştırma üniversiteleri arasına yazdırabilmek için yoğun bir gayretle çalıştıklarını ifade eden Rektör Budak, "İki yıl önce Yükseköğretim Kurulunca yapılan değerlendirmede Aday Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan üniversitemizde, araştırma üniversitesi olma yolunda önemli adımlar attık. Her şeyden önce oluşturduğumuz araştırma ekosistemi, güçlendirdiğimiz bilimsel ve teknik alt yapımız, artırdığımız lisansüstü öğrenci sayımız ve harıl harıl çalışan laboratuarlarımızla Araştırma Üniversitesi olma yolunda önemli çalışmalar yaptık. Küresel salgın dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması ve normal hayat rutinlerinde yaşanan farklılıklara rağmen bir yandan milli bir ruhla pandemi ile mücadele ederken diğer yandan da hedeflerimizden bir an olsun şaşmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim iki ana hedefimiz bulunuyor. Ulusal düzeyde araştırma üniversitesi olmak, uluslararası alanda da tanınan marka bir yükseköğretim kurumu olmaktır. Ulusal düzeyde sıralamalar yapan farklı kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmalarda her geçen yıl üst sıralarda yer aldığımızı gözlemliyoruz. Son yıllarda birçok uluslararası sıralamada da yer alarak uluslararası görünürlüğümüzü her geçen gün artırıyoruz. Nature Index de bunlardan birisi. Nature Index; dünyaca ünlü akademik sıralama kuruluşları olan Times Higher Education (THE) ve Quacquarelli Symonds (QS) gibi kurumsal, ulusal ve bölgesel düzeyde yüksek kaliteli araştırma çıktısını ve işbirliğini gerçek zamanlıya yakın bir şekilde sunuyor ve akademik dünya tarafından kabul görüyor. Seçilen 82 dergide 2019 yılında yayınlanan araştırma makalelerinden derlenmiş yazar bağlantı bilgilerinin alındığı bu sıralamalara göre; Üniversitemiz, tüm alanlarda Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında kendine yer buldu. Journal Group –Nature & Science Alanında yapılan sıralamada da, yine ilk 10 üniversite arasında 8'inci olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte alan özelinde yapılan sıralamalar neticesinde Üniversitemiz özellikle Fen Bilimleri/Kimya alanında, yayın ve ürün gibi nitelikli çıktılar baz alındığında, 2018 yılına göre yüzde 9'luk bir artışla bir basamak daha yükselerek 5'inci sırada yer almaktadır. Bu başarıda emeği geçen akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı kutluyorum " dedi.