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"Help Turkey" kampanyasına soruşturma!

Sosyal medyada, Türkiye'deki yangınlar için başlatıldığı iddia edilen "Help Turkey" kampanyası ülke gündemine oturdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Help Turkey" başlığı altında sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı

"Help Turkey" kampanyasına soruşturma!
05 Ağustos 2021 Perşembe 09:29

Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve pek çok bölgede meydana gelen yangınlarla mücadelesini aralıksız sürdürürken, sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyası da büyük yankı uyandırdı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Yaklaşık 2.7 milyon tweet'in atıldığı "Türkiye'ye Yardım Edin" kampanyasına ünlü isimler de dahil olmak üzere çok sayıda kullanıcıdan destek gelirken kampanyaya karşı çıkanların sayısı da azımsanmayacak boyutlardaydı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Etiketler; #help turkey #help turkey soruşturma #yangın #türkiye yangın
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