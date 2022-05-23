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Hemşire alımı yapılacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli hemşire alımı yapacağını duyurdu

Hemşire alımı yapılacak
23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:33

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 12 (oniki) adet sözleşmeli Hemşire alınacaktır.

İlan için başvurular 23 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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