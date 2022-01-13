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Hemşire ve ebe alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 28 hemşire, 2 ebe ve 2 büro personeli alımı yapacağını duyurdu

Hemşire ve ebe alınacak
13 Ocak 2022 Perşembe 10:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Üniversitesi birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 13 Ocak 2022'de başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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