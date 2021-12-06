Hemşire ve hastabakıcı alınacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak görevlendirmek üzere 50 hemşire ve hastabakıcı alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün Açıktan Alım İzni ile toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.



İlan için başvurular 6 Aralık tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.



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