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Hemşireyi tabanca ile vurmuştu! Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!

Hemşireyi tabanca ile vurmuştu! Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
25 Ekim 2022 Salı 12:03

Karaman'da aile sağlık merkezine giden Hüseyin B., burada hemşire olan Emine A.'yı tabanca ile vurup, aynı silahla da intihara kalkışmıştı. Korkunç olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Hüseyin B.'nin aynı zamanda teyzesinin kızı olan hemşireye platonik aşk beslediği, evlenme teklifini de kabul edilmeyince tabanca ile vurduğu öğrenildi

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hüseyin B., aile sağlığı merkezine giderek hemşire Emine A.'ya odasında tabancayla ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendi göğsüne ateş edip intihara kalkıştı. Emine A. ve Hüseyin B.'ye ilk olarak sağlık merkezindeki doktorlar müdahalede bulundu. Ardından 2 yaralı, ihbarla çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine A. ve  Hüseyin B.'nin yapılan ameliyatların ardından tedavilerinin ve hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Hüseyin B. ile Emine A.'nın teyze çocuğu olduğu belirtildi. Olay öncesi, Hüseyin B.'nin platonik aşk beslediği öne sürülen Emine A.'nın iş yerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı öğrenildi. Daha sonra tabancayla gelen Hüseyin B.'nin Emine A.'ya ateş edip ardından intihara kalkıştığı belirlendi. Hüseyin B.'nin Emine A.'ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise 'Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...' yazması dikkat çekti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karaman #hemşire #haber
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