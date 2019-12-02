Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.Türkan Başyiğit,"Dünyanın bugün bile hayranlıkla söz ettiği bir lidere sahibiz. O'nu anlar, düşüncesini rehber edinirsek, hepimiz birer Atatürk olabiliriz."dedi.

Başyiğit, Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi'nin "Cumhuriyet söyleşileri kapsamında düzenlediği etkinlikte, "Atatürk'ü Anlamak" konulu sunum yaptı. Atatürk'ün bugüne kadar kitaplarda büyük asker, dahi lider diye yazılıp tanıtıldığını belirten Başyiğit, Cumhuriyet kadınlarına bu kez Atatürk'ü felsefesi, düşüncesi ve insani yönüyle anlattı. Başyiğit, "Atatürk, her yönüyle mükemmel bir lider, asker, devlet adamı, sanatçı, eğitimci bir insan. Onların da ötesinde yaşam tarzıyla, çalışmasıyla, insan ve doğa sevgisiyle, tam anlamıyla bir insan. Sanattan, edebiyata, tarihten, ziraata kadar birçok farklı dalda yol gösterici olmuştur."dedi.

Dünyaya yeni bir Atatürk lazım

Son yıllarda çeşitli uygulamalarla Atatürk'ün unutturulmaya çalışıldığını da dile getiren Başyiğit,"Dünyaya yeni bir Atatürk lazım denilen süreci yaşıyoruz. Bazıları da O'nu ulaşılmaz bir lider gibi gösteriyor. Unutulmamalıdır ki, hepimiz birer Atatürk olabiliriz. O'nu anlamalıyız. Anlamanın dışında O'nun gibi yaşamalıyız. Bu yaşam biçimi şeklen Atatürk'ü taklit etmek değildir. Atatürk gibi düşünmenin temel özelliği şudur. Olaylar karşısında akıl ve bilimsel yöntemleri uygulamaktır. Atatürk'ün istediği sorgulayan, araştıran, ülkesini seven kültürel değerlerine sahip bir gençliktir. Dünyanın bu gün bile hayranlıkla söz ettiği bir lidere sahibiz. Atatürk'ü içselleştirmeliyiz."dedi.

Cumhuriyet kadınlar parkı

Cumhuriyet Kadınları Derneği Güzelbahçe Şubesi Başkanı Mesude Öney de, derneğin çalışmalarını özetledi. Son yıllarda bazı çevreler tarafından Atatürk'e yapılan saldırıları çeşitli etkinlik, toplantı ve kampanyalarla kınadıklarını belirten Öney,"Cumhuriyet'in korunması, kollanması ve geliştirilmesi konusunda dernek olarak elimizden geleni yapacağız. Atatürk'ü unutmayacağız ve unutturmayacağız. Önerimiz doğrultusunda Güzelbahçe Belediyesi tarafından yaptırılan Cumhuriyet Kadınları Parkı da bu çalışmalarımızın bir göstergesi olmuştur. Bundan böyle basın toplantıları, kampanya, seminer gibi tüm etkinliklerimizin duyuru ve startı, derneğimizin ve tarihte öncü olan Cumhuriyet kadınlarının isminin yazıldığı bu parkta verilecektir. Cumhuriyet Kadınları Parkı'nın Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde yaygınlaşmasını diliyorum."dedi.

Cumhuriyet'in bekçileriyiz

Toplantıya katılan Cumhuriyet'in ilk modacısı Zuhal Yorgancıoğlu(92)da yaptığı kısa konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsetmek beni her zaman heyecanlandırıyor. Tüylerim diken diken oluyor. Çünkü Atatürk'ün Cumhuriyeti kurması ve kurarken yaşadıkları düşüncesi biz Cumhuriyet kadınlarına çok anlamlı duygular hissettiriyor. Türkiye'nin temeli o kadar sağlam atılmış ki, Cumhuriyet'i yıkmak isteyenler bugüne kadar emellerine ulaşamadılar. Cumhuriyet devriminden rövanşı almak için her yolu deneyenler, hep kaybettiler. Belki devrimin hızını kesmeyi başardılar, ama rejimi yıkamadılar. Çünkü Cumhuriyet'in sağlam bekçileri vardı."diye konuştu.

Çocuk Atatürk - Büyük Atatürk

Başyiğit, konuşmasından sonra "Çocuk Atatürk-Büyük Atatürk" isimli kitabını da kadınlar için imzaladı. Atatürk'ü günümüz gençlerine anlatan ve her bireyin Atatürk gibi düşünerek Atatürk olabileceği belirtilen kitapta, Atatürk'ün kendi ifadeleriyle hayatı anlatılırken, devrimleri, ilkeleri ve Cumhuriyeti nasıl kurduğuna yer veriliyor. Kitapta, Atatürk'ün okuduğu kitapları, 14 kitap yazdığı, bir sinema filminde oynadığı, "Ben Bir İnkılap Çocuğuyum" isimli bir senaryo yazdığı, kıyafetlerini kendisinin tasarladığı, çok şık giyindiği, halkının da kendisi gibi şık giyinmesini sağladığı, yüzmeyi geç yaşlarda Florya'da öğrendiği, vasiyetnamesinde tüm mal varlığını milletine bağışladığı gibi bilgilere yer veriliyor. Atatürk'ün, Çin'de ders kitaplarında okutulduğu, dünyada 35'den fazla ülkede heykellerinin yapıldığı, çağımızın en büyük liderlerinden biri olduğu da ifade edilen kitapta, yokluklar ülkesinden varlıklar ülkesine halkını nasıl getirdiği ve kurduğu fabrikalar anlatılıyor.