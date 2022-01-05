Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, gribal enfeksiyon ilaçları ile antibiyotiklerde sorun yaşandığını ve yeterli ham madde üretimi olmadığını söyledi. Ercanlı, "Pandemi öncesi her 100 ilaçtan 4'ü bulunamıyordu, şimdi her 100 ilaçtan 22’si bulunamıyor" dedi

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, gribal enfeksiyon ilaçları ile antibiyotiklerde sorun yaşandığını ve yeterli ham madde üretimi de olmadığını bildirdi. Ercanlı, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, “Anti gribal ilaçlar, antiviral ilaçlar, çocuk şurupları ve antibiyotikler, diyabet ürünleri ile ithal ilaçlarda yokluk yaşıyoruz, eczanelerde yoğunluk, ilaç depolarında stok problemi var. Pandemi öncesi her 100 ilaçtan 4'ü bulunamıyordu, şimdi her 100 ilaçtan 22'si bulunamıyor” dedi.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, ‘'Son haftalarda ilaç yokluklarıyla beraber eczanelerimizde yığılmalar meydana geldi. Hastalarımızda, sanki eczanede ilaç var da verilmiyor gibi bir algı oluşuyor. Eczanede olan bir ilacın hastaya verilmemesi gibi bir durum söz konusu değil'' dedi ve şunları söyledi:

PROBLEM VAR

İlaç depolarında stok problemi yaşanıyor. Depolarda ilaçların yokluk dereceleri oranları ve talepler, istatistiksel veri olarak tutuluyor. Ecza depolarında şu anda oransal olarak bugüne kadarki en yüksek yokluk seviyesi var. Her yüz ilaçta 22 kadar bir yokluk bulunuyor. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz ay 1400 kalem ilacı yaklaşık yüzde 16.6 oranında güncelledi, fiyat artışı oldu. Şubat ayında da ilaç fiyat kararnamesine göre bir kur güncellemesi olacak.

ÇÖZÜM BULUNMALI

Kısa vadede çözüm anlamında mevcut ilaç fiyat kararnamesinden bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Yeni bir ilaç fiyat kararnamesini ve düzenlemesinin getirilmeli. Kur güncellemesi de belli dönemlere yayılmalı. Kronik sorunu ortadan kaldırmazsak başka ilaçların yokluğunu yaşayacağız. Bu dönemde en fazla ihtiyaç duyulan ilaçların başında, anti gribal ilaçlar, ağrı kesiciler, çocuk şurupları, antibiyotikler daha çok akut rahatsızlıklar dediğimiz rahatsızlıklarda kullanılan ilaçlara talebin arttığını görüyoruz.

OLAN İLACI NEDEN SATMAYALIM?

Eczacı Hülya Güneş de ‘'Eczanelerimizde yaşanan ilaç bulma sıkıntısı çok uzun süredir devam etmekte. Hangi eczanede hangi ilaç var, Sağlık Bakanlığı tarafından biliniyor. İlaçların eczanede bulunup da halka verilmemesi algısı tamamen yanlıştır. Olan ilacı neden satmayalım? Eczacının halkla karşı karşıya gelmemesi için önce sorunun varlığı kabul edilmeli. Şu anda ilaç bulma problemi var. Odak noktası yapılmadığı takdirde de giderek büyüyecek'' açıklaması yaptı.