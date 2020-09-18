Her üniversiteliye hediye bilgisayar 

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin uzaktan olacağı üniversitelere kayıt yaptıran her Balçovalı öğrenciye, bu yıl da belediye tarafından ücretsiz dizüstü bilgisayar verilecek

Eşit ve kaliteli eğitim için yıllardır okullara ve eğitim sistemine desteğini esirgemeyen Balçova Belediyesi’nin üniversiteyi kazanan öğrencilere bilgisayar desteği bu yıl ayrı bir önem kazandı. Koronavirüs Salgını nedeniyle eğitimin uzaktan olacağı üniversitelere kayıt yaptıran her Balçovalı öğrenciye, bu yıl da belediye tarafından ücretsiz dizüstü bilgisayar verilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim sisteminde yapılan değişiklikler Türkiye’nin gündeminde. Hem eğitmenler hem veliler hem de öğrenciler yeni dönemin nasıl olacağını düşünüyor. Özellikle velilerin en büyük problemlerinden birisi de uzaktan eğitim alacak çocuklarının bilgisayarının olmayışı. Çocuğu yeni üniversiteye başlayacak olan birçok aile, çocuğuna nasıl bilgisayar alacağını kara kara düşünüyor. Balçova’da yaşayan aileler ise bu anlamda diğer ailelerden şanslı. 13 yıldır üniversiteyi kazanan öğrenciler için plaket töreni düzenleyen ve kazanan her öğrenciye bir dizüstü bilgisayar ve çeşitli destekler de bulunan Balçova Belediyesi geleneği bu yıl da bozmadı. YKS sonucuna göre bir üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtlarını almaya başlanırken, kayıtlar tamamlandıktan sonra öğrencilerin bilgisayarları dağıtılacak.

Büyük önem kazandı

Yaptıkları bu hizmetin bu yıl çok büyük bir önem kazandığının altını çizen Balçova belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Biz belediye olarak yıllardır eğitim kurumlarına ve yeteri kadar gücü olmayan ailelere eğitim konusunda destek oluyoruz. Amacımız her çocuğun eşit ve kaliteli eğitim alması. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim uzaktan olacak. Ne yazık ki her ailenin de bilgisayar almaya gücü yok. Biz hem üniversite kazanan çocuklarımızı motive etmek hem de bu adaletsizliğin önüne geçmek için yıllar önce başlattığımız kampanyaya devam ediyoruz. Şu ana kadar Balçova’da yaşayan ve üniversiteye kayıt yaptıran 520 öğrencimiz bize başvuru yaparak kaydını oluşturdu. Yaklaşık 700 başvuru olacağını tahmin ediyoruz. Kayıtlar tamamlanınca çocuklarımızın bilgisayarlarını kendilerine dağıtılacak. Çocuklarımızın iyi eğitim alması için de tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

Desteğe devam

Yıllardır okulların teknolojik altyapısına da destek olduklarını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya “Belediyemizin imkanları ile tüm okullarımıza fiberoptik hat döşendi. Ayrıca okul aile birliklerimiz ile koordine olarak sınıflarımızın büyük bir çoğunluğuna projeksiyon, bilgisayar ve akıllı tahta temin ettik. Yine geçtiğimiz yıllarda bütçemizin el verdiği imkanda ekonomik geçim zorluğu olan ailelerimizin ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklarına da bilgisayar veya tablet hediye ettik. Bütçemiz el verirse bu uygulamaya da devam edeceğiz” dedi.



