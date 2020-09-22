Herkes için eğitim eşitliği

İzmir Eğitim Kooperatifi (İZEK); yeni dijital eğitim döneminde, bilgisayar ve internet erişimi problemlerinden dolayı derslere katılamayan öğrencilerin dijital eğitime erişimleri için sosyal bir girişim başlattı.

"Hedefe: Herkes için Dijital Eğitimde Fırsat Eşitliği" isimli sosyal girişim kapsamında, çevreden; kullanılmayan, fazla ikinci el bilgisayarlar, tabletler ve televizyonlar bağış olarak toplanacak, bunların tamir ve bakımı yapılarak ihtiyaç sahibi olan öğrencilere ulaştırılacak. "hedefe girişimi" ayrıca, sıfır bilgisayar, tablet veya internet paketi için de bağışları kabul edecek.

İzmir Eğitim Kooperatifi yetkilileri, bu sosyal girişim kapsamında bağışlar kadar gönüllülere de ihtiyaç olduğunun altını çizerek; "özellikle bilgisayar donanımları tamir ve bakımı, bilgisayar toplama, format atma ve Linux işletim sistemi kurulumu konularında yardım edecek teknik gönüllülere çok ihtiyacımız var" diye belirttiler.

Hedefe Girişimi, toplayarak bakımını yaptığı ve kullanıma hazır hale getirdiği bilgisayarları ihtiyacı olan öğrencilere dağıtma konusunda devlet okullarındaki öğretmenler ile çalışacak. Sınıfında dijital eğitim çalışmalarına katılmakta zorlanan öğrencileri tespit eden öğretmenler İzmir Eğitim Kooperatifi'ne başvurabilirler.

Hedefe Girişimi, Karşıyaka Belediyesi tarafından tahsis edilen çalışma ofisinde sözkonusu çalışmalarını yürütüyor. Hedefe Girişiminin ilk hedefi; Karşıyaka ilçesinin Örnekköy ve İmbatlı mahallelerindeki 2 ilköğretim okulundaki 100 öğrenciye bilgisayar teslim etmek.