Herkes uyurken o sokaktaki Türk bayraklarını yeniledi!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ana arterlerde bulunan Türk bayrakları bir gecede yenilendi. Bayrakları yenilen kişinin ise tarih öğretmeni Kevser Coşgun Ay olduğu öğrenildi. Ay yaptığı açıklamada, "Yıpranmış Türk bayrağı gördüğümde uykum kaçıyor" ifadelerini kullandı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Anadolu Lisesi’nde tarih öğretmeni olarak görev yapan Kevser Coşgun Ay, eşiyle Sındırgı ilçesine geldi. Çarşıda dolaşırken 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri için asılan bazı Türk bayraklarının yıpranmış olduğunu gören Ay, kaymakamlık ve belediyeden onları yenisiyle değiştirmek için izin aldı. Ay, gece saatlerinde yanında taşıdığı merdivenle yıpranmış bayrakların yerine yenilerini astı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bayrakları asan kişiyi araştıran iş yeri sahibi Recep Parlak, tarih öğretmeni Kevser Coşgun Ay'a ulaşıp teşekkür etti.

'GÖRÜNCE HUZURSUZ OLUYORUM'

Gezdiği farklı illerde eskiyen, yıpranan, solmuş bayrak gördüğünde huzursuz olduğunu söyleyen Kevser Coşgun Ay, "Uykularım kaçıyor. Derhal onu değiştireyim istiyorum. Genelde de hemen bayrak alıp değiştiririm. Gece yarısı yapmamın nedeni, kimseye görünmeden yapmak. Bunu sadece sevdiğim için yapıyorum. Ön plana çıkmak istemiyorum. Siz beni çağırınca da mesaj vermek, insanların, bayrağımıza farkındalık kazanmaları için konuşmak istedim. Vatandaşlarımızdan milli bayramlarda, özel günlerde bayrağımızı asmalarını, özenli kullanmalarını rica ediyorum. Rüzgar, güneş ve toz nedeniyle bayrağımızın yıpranmış görüntüsü güzel değil. Şehitlerimizin kanıyla oluşmuş şanlı Türk bayrağının olması gerektiği gibi pırıl pırıl, ütülü olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

'DUVARDAKİ TÜRK BAYRAĞINI YENİDEN ÇİZDİM'

Sındırgı Kaymakamlığı'na dolomit taşından özel Türk bayrağı çalışması yapıp hediye de eden Ay, "Sındırgı ilçesine geldiğimde esnaf iş yerlerine, evlerine pek çok bayrak asmış. Fakat bazı yerlerde günün şartlarından dolayı eskidiğine, kirlendiğini, yıprandığını fark edememişler. Dolayısıyla ben bunu gördüğümde resmi kanallar yoluyla ilgili birimlere başvurdum. Gönüllü olarak çalışmak istediğimi bahsettim. Kabul ettiler. Çok sayıda bayrak aldım ve yıpranmış olanları yeniledim. Sındırgı'nın girişinde duvara boyutları uygun olmayan bir Türk bayrağı resmedilmiş onu yeniden çizdim. Dolomit taşından da özel olarak bir çalışma yaptım ve bunu da Sındırgı Kaymakamlığı'mıza hediye ettim. Bu çalışmanın da Kaymakamlık binası içine konulması beni çok mutlu etti. Profesyonel değilim. Bunları kendim yapıyorum. Yeter ki insanlar bana desinler ki; 'O eski bayrağı almanızda sıkıntı yok hocam.' Burada, tatil için ayırdığım parayı bayrağımıza harcadım. Tatilimi de burada yapmış oldum, bol bol güneşlendim. Tatili her zaman yaparım, aynı zaman da Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı. Tekrarı yok. Bu vesileyle erkeklerle omuz omuza çarpışmış Sındırgı bölgemizden Makbule Efe, İbrahim Ethem Akıncı ve Halil Efe olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla, minnettarlıkla anmak istiyorum" diye konuştu.

'SINDIRGI GELİNİ, BAYRAK AŞIĞI'

İş yeri sahibi Recep Parlak ise "Hocamızı tanımaktan memnuniyet duydum. Kendisi Sındırgımızın geliniymiş. Aynı zamanda bayrak aşığı. Sanayide gezerken kirlenmiş ve solmuş bayrakları görüyor, yenileriyle değiştiriyor. Kamera kayıtlarından araştırınca hocamı buldum ve tanıştık. Yeni bayraklar da getirdi. Sındırgı'yı yeni bayraklarla süsledi" dedi.