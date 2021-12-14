Herkesin gözü kulağı bu haberde: Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammının belirleneceği dördüncü toplantıya ilişkin belirsizlik sürüyor. Milyonlar toplantının yapılacağı tarihi merakla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder konuya dair bir açıklama yaptı. Çalışmaların hala devam ettiğini belirten Önder, toplantının tarihinin bakanlık basın müşavirliğinin duyuracağını söyledi

Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Komisyon bugüne kadar üç kez toplandı. TİSK'in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, geçtiğimiz yılların aksine bu yıl asgari ücretin daha erken açıklanacağını belirterek, en son 14 Aralık 2021 tarihinde görüşmelerin sonuçlanmasını beklediklerini açıklamıştı. Komisyon, dördüncü toplantısını dün yapmadı. İşveren tarafı TİSK ve işçi tarafı Türk-İş'e toplantıya dair herhangi bir bildirim gitmedi. Toplantının bugün de yapılması beklenmiyor.

"BASIN MÜŞAVİRLİĞİ TARİHİ AÇIKLAYACAK"

Bakanlık Çalışma Genel Müdürü Önder ise yaptığı değerlendirmede, toplantının tarihine ilişkin, "Bakanlık basın müşavirliği bildirecek. Halen çalışmamız devam ediyor" dedi.

İşçi ve işveren tarafının üzerinde uzlaştığı yüzde 5'lik işçi SGK priminde yapılacak indirim için de, "O iki tarafın da önerisiydi zaten. Genel olarak bütün konularda çalışıyoruz" dedi.