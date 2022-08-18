Hesap makinesi ile indirim hesabı sosyal medyada gündem oldu

Haber programının sunucusu Mustafa Yıldız eline hesap makinesi alarak ürünlerde ne kadar indirim yapıldığını vatandaşa aktarırken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yıldız'ın indirimi büyük bir indirimmiş gibi sunmaya çalışması sosyal medyada gündem oldu

ÜLKE TV’de canlı yayınlanan Haber Servisi programında hükümetin Tarım Kredi Kooperatifinde gerçekleştirdiği indirimler haberleştirilirken dikkat çeken bir hesap yapıldı.

Programın sunucusu Mustafa Yıldız eline hesap makinesi alarak ürünlerde ne kadar indirim yapıldığını vatandaşa aktarırken gerçekleşen indirimleri büyük rakamlar olarak sunmaya çalıştı.

Ancak hesap makinesinde yaptığı hesabın ardından yapılan indirimin 1 lira olduğunu anlatan Yıldız, sosyal medyada espri konusu oldu.