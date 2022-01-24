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Heyelanın kopardığı kaya eve girdi. O anlar böyle görüntülendi

24 Ocak 2022 Pazartesi 10:11

Antalya'nın Alanya ilçesinde, aşırı yağışın neden olduğu heyelanda kaya parçaları, 4 kişinin yaşadığı ev ile yakınındaki araca zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Güney Mahallesi'nde ikamet eden Engin Çetinkaya, cep telefonuyla çektiği görüntülerde, akşam yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya parçalarının yatak odasının duvarını delerek içeriye girdiğini belirterek, "Eşim ile bu odada tehlike atlattık. Çocuklarım diğer odadaydı. Şimdi mağdur durumdayız." dedi.

Kaya parçalarının henüz kaldırılmadığını, tehlikenin devam ettiğini, bu nedenle eve giremediklerini dile getiren Çetinkaya, yetkilerden yardım beklediklerini, evden çıkardıkları eşyaları koyacak yerlerinin olmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan kaya parçalarının düşme anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yamaçtan kopan kaya parçalarının eve çarpma anı ile bir araca zarar vermesi yer alıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #alanya #kaya #heyelan #kaya ev #eve giren kaya
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